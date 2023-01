LIVE Monza-Inter 2-2: le ﻿pagelle in DIRETTA

I voti dei nerazzurri in campo stasera

Dopo la vittoria sul Napoli, l'Inter è pronta a tornare in campo contro il Monza. All'U-Power Stadium, i gli uomini di Simone Inzaghi cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato. Segui la gara dei nerazzurri con le pagelle in diretta di Passione Inter.