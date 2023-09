ULTIM’ORA – Moratti ricoverato al Galeazzi di Milano

Massimo Moratti, 78 anni ed ex presidente dell’Inter, è stato ricoverato all’Ospedale Galeazzi di Milano in mattinata per sottoporsi a un intervento di angioplastica, andato a buon fine.

Si tratta di un’operazione già in programma da mesi e le condizioni dell’ex patron nerazzurro sono attualmente stabili, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Smentita, dunque, la voce diffusasi inizialmente di un Moratti ricoverato in condizioni critiche.