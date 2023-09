Negli ultimi tempi non è certo una novità peri tifosi dell’Inter: la dirigenza nerazzurra è al lavoro già in queste settimane per trovare dei possibili affari di mercato, sia per la sessione invernale che per il prossimo mercato estivo.

Secondo Estadio Deportivo, i nerazzurri sarebbero tra i club interessati a Isco, centrocampista del Betis Siviglia ed ex Real Madrid, il cui contratto con gli andalusi scade il prossimo giugno. Il giocatore onorerà fino alla fine l’accordo con il club spagnolo e, al momento, non sembrerebbe interessato a un trasferimento a gennaio. Da capire se l’Inter si farà avanti concretamente nei prossimi mesi.

L’opinione di Passione Inter

Isco non è più il giocatore magnifico apprezzato qualche anno fa al Real Madrid, ma il suo valore tecnico è ancora intatto e potrebbe tornare utile in determinati contesti. A parametro zero, per giunta, potrebbe essere un’opzione molto intrigante per l’Inter.