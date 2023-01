La moviola di Inter-Hellas Verona: la direzione di Fabbri non convince

L' Inter non gioca una partita strabiliante, ma riesce comunque a battere l'Hellas Verona , con il risultato di 1-0. A non convincere proprio è stata la direzione arbitrale dell'arbitro Fabbri , protagonista di molti errori a sfavore dei nerazzurri.

Sul tramonto del primo tempo, Fabbri non sanziona un fallo di mano di Hein su tiro di Mkhitaryan e non viene nemmeno richiamato dal VAR . Il difensore del Verona proverà anche a ritrarre un po' il braccio, ma quest'ultimo rimane molto largo e, di fatto, impedisce al tiro di andare verso la porta.

Nella ripresa, invece, Fabbri grazia i veneti due volte: sia Dawidowicz che Hein andavano espulsi per doppia ammonizione , dopo due falli da cartellino, rispettivamente su Dimarco e Dzeko . Se sul primo ci possono essere alcuni dubbi, sul secondo l'errore è evidente.

Nel mezzo, poi, l'arbitro annulla un gol di Lautaro Martinez per un presunto fallo su Dawidowicz. Anche qui la decisione non convince: il Toro non sembra procurarsi un grande vantaggio con le braccia ed è il difensore polacco a lasciarsi andare con eccessiva leggerezza.