Cori contro Lukaku: Inter multata

Poteva andare peggio, visto il carico emotivo con cui ci si era avvicinati ad un Inter-Roma diventato ben prestito Inter-Lukaku. Ma per merito della prestazione nerazzurra e demerito della prova da fantasma del belga, il clima a San Siro non è stato così rovente come si temeva. Anche se la società nerazzurra non ne esce indenne, visto che il Giudice Sportivo ha sanzionato l’Inter con un’ammenda da 5mila euro “per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Ovviamente il bersaglio era il centravanti belga.

Da sottolineare, dal comunicato del Giudice Sportivo, anche le terze ammonizioni di Calhanoglu e Bastoni: alla prossima scatterà la diffida.

A far discutere però è soprattutto la richiesta respinta per la prova TV nei confronti di Federico Gatti dopo il colpo rifilato al veronese Djuric in Juventus-Verona 1-0. L’arbitro della gara ha dichiarato di averlo sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione e dunque la richiesta della Procura FIGC di ricorrere alla prova televisiva è stata respinta.