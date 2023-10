PASSIONE INTER CHIUDE?

Abbiamo un annuncio da fare.

Passione Inter non chiude, così ti tranquillizzo subito. Ma cambia.

Cambia perché il nostro, fin dalla nascita, è un progetto indipendente che vuole unire informazione di qualità, interazione ed interismo in modo sempre innovativo, cercando di anticipare i trend su cui poi gli altri arrivano un po’ dopo. E così, di tanto in tanto, abbiamo la necessità di creare qualcosa di nuovo per portarti sempre più contenuti di valore e non solo.

Stiamo quindi lavorando a tante cose per i tifosi come te e piano piano te le sveleremo tutte.



Il tema portante della nuova Era in cui vogliamo coinvolgerti su Passione Inter è quello dell’esperienza, ovvero vivere l’Inter e l’interismo sia online che offline in modo passionale, sano e soprattutto condiviso con tanti altri veri interisti da tutto il mondo.

La prima novità che ti annunciamo dunque riguarda le nostre dirette su YouTube e Twitch: a partire dal 1° novembre gli abbonati ai nostri canali YouTube e Twitch o al Club potranno recuperare in differita esclusiva tutti i nostri contenuti live, quindi le dirette quotidiane e la live reaction più seguita in Italia delle quando gioca l’Inter. Ciò significa che, una volta conclusa, la diretta sarà visibile esclusivamente agli abbonati.



Se sei abbonato o ti abboni al nostro canale YouTube, dunque, oltre alle emoji personalizzate, il badge speciale, la chat lenta sbloccata e tutti i benefit inclusi nel livello di abbonamento che scegli, avrai un nuovo benefit esclusivo, ovvero l’archivio di tutte le nostre dirette a partire da 1,99€ al mese.

Se sei abbonato o ti abboni al nostro canale Twitch oltre alle emoji personalizzate, il badge speciale e le dirette senza pubblicità, avrai incluso nel tuo livello di abbonamento anche il nuovo benefit esclusivo dei VOD per soli abbonati con pochi euro al mese o addirittura gratis se utilizzi l’abbonamento Prime Gaming.

Se sei abbonato o ti abboni al Club di Passione Inter, invece, i vantaggi esplodono:

Archivio di tutte le Dirette;

Accesso ad chat diretta con noi su Discord in una community sana e moderata;

Accesso a chiamate esclusive ogni lunedì, post-partita e non solo, con possibilità di intervenire;

Accesso a gruppi studio di analisi;

Molto altro ancora.

La comodità del Club per avere tutto in un unico abbonamento, risparmiando tempo e soldi. Con un’altra grande novità:

abbiamo ascoltato le vostre richieste, quindi da ora è possibile abbonarsi al Club pagando una quota inferiore selezionando l’abbonamento trimestrale. Non è l’ennesimo abbonamento mensile che si aggiunge a Netflix, Spotify, palestra e gli altri, ma si tratta di 27€ (livello Scudetto) o 54€ (livello Triplete) ogni 3 mesi. Oppure, se preferisci, puoi scegliere la soluzione annuale e risparmi ancora di più: 2 mesi sono gratis.

Quali differenze ci sono tra il livello Scudetto e il livello Triplete? Nel livello Triplete, oltre a tutti i vantaggi del livello Scudetto del club come l’archivio dirette, la chat Discord, le chiamate esclusive e i gruppi di studio, hai anche:

un’ulteriore chat privata con Lorenzo, Simone e lo staff di Passione Inter;

la priorità negli interventi;

la partecipazione in video alle nostre trasmissioni;

il kit gadget (dopo 12 mesi di abbonamento);

e molto altro ancora.



Perché lanciamo queste novità. I motivi sono soprattutto due:

proprio per la nostra natura indipendente abbiamo creato il Club e attivato gli abbonamenti su YouTube e Twitch tramite i quali i sostenitori di Passione Inter ci permettono di tenere in vita il nostro progetto, per questo motivo meritano il nostro ringraziamento tramite (anche) benefit aggiuntivi e più contenuti esclusivi; vogliamo promuovere l’esperienza di comunità anche online, come detto in precedenza, per cui spingiamo affinché sempre più interisti decidano di seguire le dirette in tempo reale, per favorire l’interazione e l’integrazione tra persone vicine e lontane che condividono la stessa nostra passione per l’Inter.

Queste, dunque, sono le prime di una serie di novità che piano piano andremo a svelare in questa nuova fase del progetto Passione Inter.

Se ci segui tutti i giorni o se in qualche modo apprezzi quello che stiamo costruendo insieme ad ogni singolo componente della nostra community, considera la possibilità di abbonarti al Club di Passione Inter per entrare a far parte del nostro gruppo ed avere tanti vantaggi in un unico posto, oppure al nostro canale YouTube o Twitch per non perderti l’archivio delle nostre dirette.

Grazie a chi ci segue dal giorno uno e a chi si sta abbonando ora, quindi, Passione Inter non chiude, ma cambia. Mantenendo sempre il nostro modo di fare informazione e il cuore interista.