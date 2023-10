Inter in fermento: QUATTRO nomi per il colpo a ZERO

Sì, è sempre calciomercato. Anzi, è soprattutto in questo periodo che decolla il calciomercato, con le società che fiutano le occasioni tra i giocatori in scadenza di contratto al termine della stagione e si muovono per tempo cercando di anticipare la concorrenza. Su questo terreno è spesso l’Inter a lavorare con decisione portando a casa ogni anno almeno un tassello di alto profilo tra i famosi parametri zero. E anche in vista del 2024 i dirigenti hanno attivato i radar e sono pronti a passare ai fatti.

Sono quattro, in questa fase, i nomi più caldi in ottica interista nella lista dei calciatori che da gennaio potranno accordarsi per trasferirsi poi a zero in estate. Nelle ultime ore si sta parlando soprattutto di Piotr Zielinski, classe ’94 giunto agli ultimi mesi di contratto con il Napoli e sul quale è piombata anche la Juventus. Una pista da tener d’occhio, vista l’età che avanza di Mkhitaryan (che sta trattando il rinnovo), la partenza praticamente certa di Sensi ed un Klaassen ancora tutto da scoprire.

Tant’è che a centrocampo si sta monitorando anche il roccioso Tomas Soucek del West Ham. L’ipotesi di un rinnovo con gli Hammers non è tramontata, ma l’Inter (e non solo) sono in allerta.

Diversa la situazione di Medhi Taremi, che col Porto sembra invece intenzionato a non rinnovare e quindi è pronto a scegliere il suo ultimo, grande contratto con tante big che lo seguono. Tra queste c’è sicuramente la dirigenza nerazzurra che lo aveva seguito in estate. Non mancano però insidie dall’Arabia Saudita, dalla Premier League e soprattutto il Milan: in casa rossonera si sentono ancora in piena corsa per l’iraniano.

Infine il profilo forse più caldo rimane quello di Tiago Djalò, difensore classe 2000 del Lille. Gli uomini mercato interisti si erano interessati al portoghese per sostituire Skriniar, poi il grave infortunio al ginocchio da cui sta recuperando. I contatti non si sono mai fermati ed un’ipotesi molto concreta per il prossimo colpo a zero dell’Inter. Senza escludere nuove piste, che sicuramente emergeranno nelle prossime settimane.