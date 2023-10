Inter forte su Zielinski: ecco come cambiano gli equilibri a centrocampo

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell’interesse dell’Inter per Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli il prossimo giugno. Il centrocampista polacco era in odore di addio già quest’estate e, pertanto, un suo arrivo a parametro zero sembra essere un’ipotesi abbastanza concreta. Un suo arrivo, inevitabilmente, costringerebbe i nerazzurri a rivedere la fisionomia della propria mediana. Come? Cerchiamo di capirlo.

Ci sono diversi scenari possibili. Il primo, che sarebbe anche quello più auspicabile per i tifosi, sarebbe l’inserimento di Zielinski, sacrificando una delle attuali seconde linee. Sensi e Klaassen sono i due nomi indiziati (escludendo Agoumé, totalmente fuori dal progetto), entrambi con il contratto in scadenza a giugno.

Quest’ipotesi, però, porta direttamente alla seconda: l’arrivo di Zielinski al posto di una riserva, creerebbe evidenti squilibri: il polacco non accetterebbe certo di venire all’Inter per stare in panchina. Chi ne risentirebbe maggiormente? Mkhitaryan sembra essere uno dei candidati più credibili. Per diversi motivi: il contratto in scadenza, con il rinnovo ancora da rinegoziare e l’età avanzata (35 anni a gennaio). Un innesto del livello dell’attuale giocatore del Napoli, richiederebbe un ridimensionamento del ruolo in squadra proprio dell’armeno. L’ex Roma sarebbe disposto ad accettare un declassamento di questo tipo.

Da capire anche come reagirebbe lo stesso Inzaghi. Mkhitaryan è uno degli irrinunciabili della sua rosa e l’arrivo di un giocatore come Zielinski potrebbe portare a un dualismo di difficile gestione, se non privare del tutto il tecnico di un giocatore per lui centrale.

In ultima battuta, non va sottovalutata neanche l’attuale condizione societaria nerazzurra. Il progetto di sostenibilità dell’Inter, infatti, potrebbe richiedere cessioni importanti nella prossima sessione di mercato. L’arrivo di Frattesi avrebbe già accesso qualche campanello di allarme su Barella nei tifosi interisti. Per ora non ci sono segnali di alcun tipo in merito, ma è chiaro come il centrocampista sardo possa suscitare (e in parte lo ha già fatto la scorsa estate) molto interesse sul mercato.