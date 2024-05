È stato il peggiore in campo di Sassuolo-Inter, all’interno di una prova di squadra altamente sotto la sufficienza. Denzel Dumfries si è addormentato sul gol concesso ai neroverdi regalando palla a Doig, sprecando poi un’occasione pochi minuti dopo su uno splendido assist di Kristjan Asllani.

Di seguito i voti dei giornali e di Passione Inter alla sua prestazione:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – “Sciagurato due volte, con il pallone perso che causa il gol del Sassuolo e con l’occasione fallita calciando malissimo. Sicuri di procedere al rinnovo?“.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – “Inspiegabilmente troppo morbido sull’occasione del gol subito. Una leggerezza che paga a caro prezzo e manda Inzaghi su tutte le furie. Non si riscatta (anzi…) quando Asllani lo mette davanti alla porta“.

TUTTOSPORT 4,5 – “Regala palla a Doig in occasione della rete di Laurienté, una leggerezza non da campione d’Italia. Prova a rimediare in un paio di circostanze, senza fortuna“.

PASSIONE INTER 4,5 – “Si fa beffare da Doig sul gol, andando a chiudere un pallone con troppa leggerezza. Poi si divora una ghiottissima occasione per riscattarsi. In generale, si rende autore di una prestazione troppo svagata“.