VIDEO – Thuram decide Inter-Roma e Lukaku guarda: ecco la sua reazione

Thuram ha vinto il duello a distanza con Lukaku in Inter-Roma. Il francese ha deciso la gara, mandando in visibilio il pubblico nerazzurro e cancellando, di fatto, il ricordo del belga in modo definitivo. Un boccone amaro da buttar giù per l’attaccante giallorosso.

Nel video qui sotto, si può vedere la reazione di Lukaku dopo il gol e al termine della gara, quando sconsolato prende subito la strada per gli spogliatoi: