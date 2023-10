Verso Atalanta-Inter: le ultime sulla condizione degli infortunati

Dopo l’importante vittoria contro la Roma, l’Inter è pronta a tornare al lavoro oggi pomeriggio per preparare una gara altrettanto delicata: la trasferta in casa dell’Atalanta, pochi giorni prima della sfida contro il Salisburgo in Champions League. E Inzaghi spera di riavere a disposizione la rosa completa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non dovrebbe essere così. Almeno per la gara di Bergamo. Cuadrado e Arnautovic, infatti, difficilmente riusciranno a recuperare per la sfida di sabato e l’Inter non sembra intenzionata a forzare i tempi del loro rientro.

I due giocatori, però, hanno voglia di tornare a disposizione e il loro obiettivo sembra essere la convocazione contro il Salisburgo. Non è detto che possa farcela, ma la volontà c’è. Da capire quali scelte farà Inzaghi in tal caso.

L’opinione di Passione Inter

Riavere a disposizione Cuadrado e Arnautovic sarebbe molto importante per Inzaghi, soprattutto per il periodo di gare difficili che arriverà dopo la sosta per le nazionali di novembre. L’Inter, allora, è probabile che non voglia forzare i tempi anche per questo motivo. Meglio aspettare qualche giorno in più ora, che rischiare ricadute dolorose.