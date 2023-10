VIDEO – Calhanoglu INCROCIA Lukaku nel tunnel: ecco la sua REAZIONE

Il ritorno di Lukaku a San Siro in Inter-Roma ha segnato anche la prima volta del belga faccia a faccia con i suoi ex compagni. In generale, la reazione dei nerazzurri è stata molto fredda, come dimostra l’episodio accaduto con Calhanoglu nel tunnel, prima della gara.

Come si può vedere nel video qui sotto, il centrocampista turco si è girato verso Big Rom e per poi mostrare un sorriso amaro, ripensando evidentemente a quanto accaduto negli ultimi mesi. Come raccontato da DAZN, infatti, Calhanoglu e Lukaku erano stati vicini di spogliatoio la scorsa stagione.