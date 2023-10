Inter, occhio al calendario: dopo la sosta arrivano trasferte terribili

L’Inter di Inzaghi è prima in classifica in Serie A ed è già proiettata sulla sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta, per confermarsi in vetta al campionato. Una gara non semplice, con a stretto giro anche la gara in Austria contro il Salisburgo. Un’anticipazione, in un certo senso, di quello che accadrà dopo la sosta.

I nerazzurri, infatti, dopo la pausa per le nazionali di novembre, affronteranno 4 trasferte in campionato, più una in Champions League, molto complicate da qui alla fine dell’anno solare. Il 26, al rientro dalla sosta, ci sarà subito Juventus-Inter, seguita da Napoli-Inter la settimana successiva. In mezzo, la sfida in casa del Benfica, che i nerazzurri sperano di poter affrontare con la qualificazione già in tasca.

La gara con i campioni d’Italia, la prima del mese di dicembre, sarà seguita poi da quella con la Lazio (il 17). Un trittico contro le squadre che hanno raccolto più punti sul campo nello scorso campionato, su campi che hanno visto i nerazzurri uscire sempre sconfitti nella passata stagione.

Meno complessa, ma comunque da non sottovalutare, l’ultima gara fuori casa del 2023: il 29 dicembre i nerazzurri andranno a Marassi, contro il Genoa. Un campo storicamente ostico, contro un avversario che ha già dimostrato di saper dare del filo da torcere alle big tra le mura amiche.