L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…

L’Inter è in vetta al girone D di Champions League, a pari punti con la Real Sociedad. Uno scenario molto positivo per i nerazzurri, che nel match di ritorno contro il Salisburgo hanno l’accesso agli ottavi di finale già a portata di mano.

Con il Benfica ancora fermo a 0 punti e con il Salisburgo a quota 3, all’Inter basterà battere il gli austriaci in trasferta, per conquistare il passaggio del turno con 2 turni di anticipo. Un’occasione da non perdere per gli uomini di Inzaghi.

Questa la classifica prima della 4a giornata: