EMERGENZA Inter a destra: Dumfries non al top. Le ALTERNATIVE

Brutte notizie in casa Inter: Dumfries ha saltato parte dell’allenamento di questa mattina in vista del Salisburgo. L’olandese non sembra essere al top e le sue condizioni saranno da valutare meglio nelle prossime ore, ma la sua presenza in Champions League è a rischio. In ogni caso, dovrebbe comunque accomodarsi in panchina.

Per questo motivo, Inzaghi sta già studiando le alternative: la soluzione più probabile sembra essere l’utilizzo di Bisseck dal primo minuto nei 3 di difesa, con Darmian alzato nel ruolo di esterno destro, vista anche l’assenza di Cuadrado.

Altra alternativa, più improbabile in questo momento, è quella del decentramento di De Vrij o Acerbi sulla destra, nel caso in cui il tecnico non si fidasse di Bisseck. Rimane inevitabile l’utilizzo di Darmian da esterno di centrocampo.