Lautaro-Inter, l’intesa sul rinnovo è vicina? Ecco quando può arrivare

Lautaro Martinez ha rilasciato importanti dichiarazioni d’amore all’Inter, intervistato sul red carpet della cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro. Il Toro non ha parlato apertamente del rinnovo, ma ha fatto capire come la sua volontà sia quella di rimanere in nerazzurro ancora a lungo.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la volontà di arrivare al prolungamento dell’attuale contratto è reciproca e sia l’Inter sia il giocatore sperano di arrivare all’intesa finale entro la fine dell’anno. La dirigenza nerazzurra ha già le idee chiare: il nuovo stipendio sarà da 7 milioni di euro netti all’anno.

Con il nuovo accordo Lautaro Martinez diventerebbe, così, il giocatore più pagato del campionato di Serie A. Un’ulteriore certificazione del suo status di leader all’Inter e del suo ruolo da top player all’interno del calcio italiano.

L’opinione di Passione Inter

L’importanza di blindare Lautaro Martinez è manifestata dalle tempistiche anticipate con la quale i nerazzurri si sono mossi per il suo prolungamento di contratto. La scadenza attuale, infatti, è fissata al 2026, ma i nerazzurri vogliono evitare qualsiasi tipo di sorpresa.