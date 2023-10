Presente sul red carpet per l’assegnazione del Pallone d’Oro, Lautaro Martinez ha parlato del suo presente e del suo futuro, giurando eterno amore all’Inter e allontanando, di fatto, le voci di mercato sul suo conto, in attesa del rinnovo di contratto.

Queste le parole raccolte da La Gazzetta dello Sport:

INTER – “I miei pensieri e la mia testa sono sempre rivolti all’Inter. Sono molto contento, ho un contratto e la mia famiglia sta benissimo a Milano”.

REAL MADRID – “Parliamo ovviamente di una squadra molto importante”.

OBIETTIVI – “Questa sera è speciale per me, ringrazio l’Inter e la Nazionale argentina. Cosa mi auguro per il 2024? Di poter continuare a competere, portare l’Inter il più in alto possibile e rappresentare l’Argentina nel modo migliore. E vincere titoli, perché lo sport è questo”.

RACING AVELLANEDA – “Sarà sempre la mia casa, è stato lì che ho finito di formarmi come giocatore. Mi hanno saputo sempre tirare fuori dai momenti difficili dando anche una mano alla mia famiglia; sarò sempre grato a loro”.

TRAGUARDI – “Tra Pallone d’oro e Mondiale, quello che sto vivendo è un sogno. È molto importante per me essere qui in questa occasione: la scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio, trovarmi qui è una ricompensa per il lavoro e i sacrifici che ho fatto”.