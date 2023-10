Inzaghi ha barricato la difesa: mai numeri così eccezionali

L’Inter di Inzaghi è prima con il miglior attacco della Serie A, ma questa statistica non dovrebbe stupire troppo. Al contrario, è il dato sulla difesa, anche esso il migliore del campionato, a fare scalpore: 5 reti incassate in 10 giornate, per una differenza reti di +20.

Un avvio strepitoso per i nerazzurri e per Inzaghi stesso, che mai prima d’ora aveva avuto questi numeri difensivi in carriera. Nei primi due anni all’Inter, infatti, dopo 10 giornate erano già arrivati, rispettivamente, 12 e 14 gol subiti.

Alla Lazio non era andata poi tanto meglio: nei 5 anni sulla panchina dei biancocelesti, i gol incassati non erano mai stati meno di 10 (il miglior risultato nella stagione 2019/2020), in altrettante partite di campionato.

Sono numeri che testimoniano la crescita di Inzaghi come tecnico e che si riflettono nelle prestazioni della sua Inter. La speranza del popolo nerazzurro è che questo ritmo possa essere mantenuto fino al termine della stagione.