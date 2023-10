Rotazioni in attacco: pronta la strategia di Inzaghi per le prossime gare

Il successo con la Roma ha dato ulteriori conferme all’ottimo avvio di stagione dell’Inter, ma la corsa dei nerazzurri non può fermarsi. Sabato, infatti, c’è la trasferta in casa dell’Atalanta, a pochi giorni dalla sfida in Austria contro il Salisburgo, che potrebbe già garantire ai nerazzurri la qualificazione.

Due impegni cruciali, sui quali Inzaghi sta già ragionando per schierare le migliori formazioni possibili e su come gestire le rotazioni. In particolare in attacco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, quasi sicuramente a Bergamo non ci saranno cambi rispetto all’ultima gara, con la Thuram e Lautaro che inevitabilmente cercheranno di guidare l’Inter alla terza vittoria consecutiva in Serie A.

Sanchez, però, reclama spazio. Pertanto è probabile che il suo momento possa arrivare nuovamente in Champions League. Contro il Salisburgo, infatti, Inzaghi ragionerà su alcuni cambi e il cileno ha già dato ottime garanzie nella gara di andata.

L’opinione di Passione Inter

La gestione della rosa è uno degli aspetti più delicati nella stagione dell’Inter. Inzaghi ha sempre detto di voler dare il giusto spazio a tutti, ma è chiaro come, almeno per ora, ci sia un gruppo di giocatori dei quali sembra fidarsi di più. Troppi cambi tra una partita e l’altra, d’altra parte, rischiano di far perdere alla squadra quell’ossatura e quelle certezze che fin qui hanno permesso di avere un ruolino di marcia inviadbile.