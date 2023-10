Soucek-Inter, colpo a zero o no? Mistero sul contratto al West Ham

Tomas Soucek sembra essere uno dei nomi più caldi per il mercato dell’Inter, con Ausilio che oggi dovrebbe andare a vederlo dal vivo con la nazionale della Repubblica Ceca. Il centrocampista del West Ham fa gol ai nerazzurri soprattutto per il suo contratto in scadenza. Sul quale, però, c’è da fare un po’ di chiarezza.

Il contratto del giocatore ceco è effettivamente in scadenza a giugno del 2024, ma lo scenario potrebbe cambiare a breve. Stando a quanto riportato da The Athletic, infatti, Soucek avrebbe già rinnovato lo scorso settembre, estendendolo fino al 2027, con un sostanzioso aumento rispetto ai 2 milioni netti attuali.

Tuttavia, l’ufficialità non è ancora arrivata, creando un po’ di mistero attorno alla vicenda e dando più vigore alle voci di un possibile interessamento dell’Inter.