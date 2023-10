Taremi vuole l’Inter: assalto a gennaio ad una condizione

L’inseguimento tra l’Inter e Mehdi Taremi farà discutere ancora per un po’. Dopo i flirt della scorsa estate, non è assolutamente tramontato l’interesse da parte del club nerazzurro nei confronti del centravanti del Porto. Un gradimento reciproco, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, visto che l’iraniano ha già espresso il suo apprezzamento verso la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Taremi, giunto al suo ultimo anno di contratto con il Porto, vorrebbe che già a gennaio ripartisse la trattativa con i nerazzurri. Ad oggi, però, la posizione del club interista sembra essere chiara: non sono infatti previsti movimenti per il prossimo mercato di riparazione e solamente un calo di rendimento o contrattempi seri potrebbero stravolgere i piani della società.

L’Inter ha già fissato l’attaccante iraniano come obiettivo a costo zero per la prossima estate. Taremi andrebbe dunque a prendere il posto ora occupato da Alexis Sanchez, rientrato ad Appiano Gentile gratis dopo una sola stagione in esilio a Marsiglia. Ovviamente tanto dipenderà dallo stesso centravanti: se a gennaio dovesse resistere alla tentazione di lasciare il Porto davanti ad altre offerte, rimarrebbe un’opzione molto concreta dei nerazzurri per l’estate 2024.

L’opinione di Passione Inter

Lo stato dell’arte ci suggerisce che il futuro di Taremi è tutto nelle sue mani. Ad oggi sono davvero ridotte le possibilità secondo cui l’Inter possa realmente fare uno sforzo per portarlo a Milano il prossimo gennaio. Un approdo in estate, invece, avrebbe una logica non solo sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, ma darebbe anche un senso diverso al ritorno di Alexis Sanchez per questa singola stagione.