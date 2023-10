Verso Inter- Roma, guai per Mourinho! Perde due titolari

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Roma, argomento principale dell’ambiente nerazzurro dato che sarà la prima volta in cui Romelu Lukaku tornerà a San Siro da “traditore”. Come spesso accade in queste situazioni, si finisce a parlare più dell’extra campo che di ciò che conta davvero. José Mourinho, che in questo è un fuoriclasse, ha commentato questa situazione tutta la settimana, ma ora dovrà gestire problemi molto più seri.

Lo Special One dovrà infatti fare a meno di due dei suoi migliori giocatori. Il primo è Paulo Dybala, che non sarà della partita. L’argentino si è allenato sia nella giornata di ieri che in quella di oggi, ma salterà la trasferta di Milano perché non ha abbastanza minuti nelle gambe, come riportato da Sky Sport.

Oltre alla Joya, Mourinho non potrà contare su Leonardo Spinazzola che non è al top e sarà costretto a sedersi in panchina. A prendere il suo posto ci sarà Nicola Zalewski, che partirà quindi dal primo minuto sulla fascia di Denzel Dumfries. Mancheranno dunque i due che lo scorso anno hanno segnato i gol del 2-1 nella vittoria sui nerazzurri