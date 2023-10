Inter Primavera da cardiopalma! Berenbruch regala la vittoria al 97′

È successo di tutto nella partita che si è disputata oggi tra Bologna e Inter nel Campionato Primavera 1. L’inizio del match sembrava stesse già dando indicazioni su come sarebbe andata la partita, con Issiaka Kamate che ha trovato il suo quinto centro stagionale dopo appena 4 minuti. Gioia che è durata appena 8 minuti perché è arrivato subito il pareggio rossoblù grazie a Federico Mangiameli, ex rossonero.

Il secondo tempo invece lascia spazio allo spettacolo. Cristian Chivu decide di cambiare l’inerzia della gara facendo entrare contemporaneamente Amadou Sarr, Aleksandar Stankovic e Thomas Berenbruch, oggi partiti in panchina dopo l’impegno in settimana contro il Salisburgo. Cambi più che azzeccati dato che al 72′ è proprio il figlio di Deki a trovare il gol del 2-1 con un colpo di testa dal corner battuto da Berenbruch. Il centrocampista italiano con origini tedesche prende prima un giallo e poi un palo, sfiorando così l’occasione di chiudere la gara. I nerazzurrini pensavano di aver ormai i 3 punti in tasca ma al 90′ Tommaso Ravaglioli gela l’Inter Primavera con il gol del 2-2.

In questi casi ci vuole un attimo per abbattersi e mollare. Molto più facile, dopo aver trovato il gol del pari così tardi, caricarsi e trovare anche il gol della vittoria. I ragazzi di Chivu invece reagiscono alla grande, non mollando di un centimetro e riprendendo subito a spingere in cerca del gol del vantaggio. Rete che arriva grazie all’appoggio di Ebenezer Akinsanmiro, per Berenbruch che non pensa, conclude di prima col suo destro e trova, ad una manciata di secondi dalla fine, il gol vittoria. Inter Primavera che ora può godersi il primo posto in solitaria in attesa della sfida tra Milan e Sampdoria.