Fischietti, la Curva Nord li distribuirà ugualmente: la sanzione per i trasgressori

Non finisce il caso fischietti legato al ritorno di Romelu Lukaku a San Siro in occasione del match tra Inter e Roma. L’ultimo aggiornamento era stato il divieto da parte del questore dopo la richiesta esplicita dei giallorossi.

Tuttavia, come riportato da Repubblica, questa contromisura non ha avuto effetto. La Curva Nord ha infatti intenzione di distribuirli ugualmente. Si legge però che chi li userà potrebbe ricevere un’ammenda di 22 euro.

L’opinione di Passione Inter

Una storia che sta facendo di tutto per distrarre da ciò che conta davvero, la partita. La speranza è che tutto ciò non distragga i nerazzurri e soprattutto non carichi Romelu Lukaku, La scelta della Curva Nord di annunciare l’intenzione di fischiare il belga con così tanto preavviso non ha pagato dato che si è arrivati alla multa per chi lo farà.