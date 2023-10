Vi ricordate M’Vila? L’ex Inter può andare all’Atletico Madrid

Sembra incredibile ma secondo l’emittente RMC Sport, Yann M’Vila potrebbe avere di nuovo una grande occasione. Il 33enne con un passato all’Inter era rimasto svincolato dopo l’avventura in Grecia all’Olympiacos. Si poteva pensare che la carriera fosse verso la fine invece ci sarebbero tre squadre sul centrocampista. Si tratta dell’Atletico Madrid, del West Bromwich Albion e infine del Sunderland. Ovviamente non è ancora detto nulla ma sarebbe qualcosa di sorprendente.

L’opinione di Passione Inter

Yann M’Vila era uno degli acquisti del periodo in cui Roberto Mancini era tornato sulla panchina dell’Inter, annata 2014/15. I giornali ne parlavano come un centrocampista roccioso che avrebbe aggiunto cm e kg al centrocampo del Mancini bis. Furono però solo 8 le presenze in Serie A. Riuscì nell’impresa di essere il peggiore di un reparto composta da Medel e Kuzmanovic, oltre ai Guarin, Kovacic e il primo Brozovic, in confronto fenomenali.