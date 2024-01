L’Inter si gioca il primo trofeo stagionale contro il Napoli. All’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, va in scena la finale della Supercoppa Italiana, con entrambe le squadre che arrivano a questa gara dopo un successo per 3-0 in semifinale.

Inzaghi è costretto a un cambio in difesa: De Vrij prende il posto dell’affaticato Bastoni, con Acerbi che si sposterà nel ruolo di braccetto sinistro. Per il resto, confermata la squadra che tanto bene ha fatto venerdì scorso contro la Lazio.

Mazzarri si affida ancora al 3-4-2-1 visto con la Fiorentina, con Simeone a guidare l’attacco insieme a Politano e Kvaratskhelia. Novità sulla fascia sinistra dove il tecnico lancia dal primo minuto Zerbin dopo la doppietta in semifinale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter: