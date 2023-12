Napoli-Inter, INFORTUNIO per De Vrij: le sue CONDIZIONI

Non è iniziata nel migliore dei modi per l’Inter la sfida con il Napoli. Inzaghi, infatti, è stato costretto a sostituire De Vrij dopo soli 19 minuti, per infortunio. Il difensore olandese ha accusato un risentimento all’adduttore della gamba sinistra, che lo ha costretto al cambio.

Al suo posto è entrato Carlos Augusto come terzo centrale di sinistra, con Acerbi spostatosi al centro della difesa. Il problema fisico di De Vrij aumenta l’emergenza in difesa dell’Inter, viste le assenze anche di Pavard e Bastoni.