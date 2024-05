Nasce l’Inter di Oaktree: fissata la data per assemblea degli azionisti

La nascita vera e propria dell’Inter di Oaktree ha adesso una data ben precisa. Il prossimo 4 giugno, come riportato da La Gazzetta dello Sport, andrà infatti in scena l’assemblea degli azionisti nella quale verranno nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo presidente nerazzurro che prenderà il posto di Steven Zhang.

Da parte del fondo americano c’è fretta di acquisire la totale operatività così da poter programmare per tempo insieme al management nerazzurro le prossime mosse sul mercato e non solo. Una buona notizia per i tifosi dell’Inter che tra pochi giorni potranno così scoprire il nome del nuovo presidente interista.

All’interno del prossimo CdA faranno ovviamente parte sia Alejandro Cano e Katherine Ralph che già la scorsa settimana hanno incontrato Marotta e Antonello a Milano. Probabile anche l’ingresso di Renato Meduri, altro nome in quota Oaktree che si è occupato del dossier nerazzurro dal maggio 2021 ad oggi.