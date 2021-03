Nazionali – Buona la prima per la Danimarca: Israele ko 0-2, 90 minuti per Eriksen. Il resoconto

Esordio vincente per la Danimarca di Eriksen che batte 0-2 l’Israele nel primo match del girone F per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Decidono le reti di Braithwaite, attaccante del Barcellona, e di Wind, centravanti del Copenaghen. Eriksen, partito titolare dal 1′, è sceso in campo sulla trequarti, giocando in posizione più avanzata rispetto alle ultime uscite con la maglia dell’Inter. Nessun sconto da parte del ct Hjulmand che lo ha tenuto in campo per tutti i 90 minuti.

