L’Inter contro l’Udinese cambia maglia. Il motivo

L’Inter che sabato sera (ore 20:45) affronterà l’Udinese a San Siro avrà un look differente. Per l’occasione, infatti, il club nerazzurro cambierà maglia.

Non giocherà, quindi, con nessuna delle casacche fin qui indossate, bensì vestirà una divisa che avrà un riferimento cinematografico piuttosto evidente. Come riporta Sky Sport, dietro la scelta c’è un’iniziativa che nasce dalla partnership con Paramount+, un po’ come fatto dal Barcellona recentemente con Spotify.