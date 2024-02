Nuovo sponsor, trovato l’accordo: superata la concorrenza

Dopo le vicissitudini spiacevoli con Digitalbits della scorsa stagione e l’accordo con Paramount, esteso anche per quest’annata, l’Inter si prepara a cambiare nuovamente main sponsor, con una nuova partnership molto remunerativa.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo con Betsson Group, accantonando l’ipotesi Qatar Airways, che non avrebbe presentato l’offerta da 23 milioni attesa dal club nerazzurro. Al contrario la compagnia aerea, già partner dei nerazzurri, non sarebbe andata oltre una proposta da 18 milioni di euro, formulata solo a voce.

L’agenzia di betting, allora, ha provato l’affondo deciso, offrendo un accordo commerciale da 30 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Per l’ufficialità bisognerà attendere l’arrivo del “decreto dignità” che riaprirà le collaborazioni dirette con le agenzie di betting.