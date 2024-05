La LETTERA di Oaktree ai tifosi dell’Inter: “Non vediamo l’ora”

Il fondo Oaktree, nuovo proprietario del club dallo scorso 22 maggio, ha scritto una lettera ai tifosi dell’Inter proprio il giorno dopo la fine del campionato trionfale che ha portato allo scudetto della seconda stella. Un messaggio diffuso sia sui canali ufficiali del club che sui quotidiani in edicola oggi. Di seguito il testo:

“A tutti i tifosi Nerazzurri,

Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società.

Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’Inter; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte del successo duraturo dei Nerazzurri.

Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento nel corso degli ultimi tre anni abbia contribuito a sostenere i recenti successi del Club. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con l’attuale gruppo dirigente per continuare a costruire sullo slancio della storica seconda stella. Per questo motivo, siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del Club dentro e fuori dal campo.

Forza Inter sempre!

Oaktree“.