Oaktree cambia marcia rispetto a Suning: “Novità stadio e sponsor”

Oaktree è diventato ufficialmente il nuovo proprietario dell’Inter. Una novità clamorosa nel futuro del club, che fino a una settimana fa sembrava destinato a proseguire ancora per anni sotto la guida di Suning. Un ribaltone improvviso, che porterà a diversi cambiamenti nelle strategie societarie, sebbene il fondo californiano sembri intenzionato a proseguire sulla via della continuità.

Le novità, però, potrebbero arrivare su diversi fronti. Non solo per quanto riguarda l’imminente calciomercato, ma anche in ambiti extracalcistici. Ad esempio, come scrive il Corriere della Sera, potrebbero esserci novità importanti sulla questione stadio, che potrebbe subire un accelerata.

Così come un cambio di rotta potrebbe essere per quanto riguarda i futuri accordi commerciali del club: probabile, infatti, che le zone di riferimento saranno diverse da quelle di Suning, con uno spostamento dall’Oriente all’America.