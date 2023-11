Onana bocciato? Il Manchester United segue un altro portiere

La storia di André Onana con il Manchester United non è partita col piede giusto. Il portiere che aveva brillato con addosso la maglia dell’Inter sta faticando parecchio in Inghilterra, dove ha commesso degli errori che sono costati caro ai Red Devils. Il problema della squadra allenata da Erik Ten Haag non è sicuramente solo il camerunense, ma la sua situazione potrebbe avere un’evoluzione inaspettata.

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, il club inglese si starebbe guardando attorno per l’acquisto di un altro portiere. Notizia che colpisce dal momento che solo quest’estate per Onana hanno pagato circa 60 milioni all’Inter, con cui il club nerazzurro ha realizzato un’incredibile plusvalenza. Lo United starebbe seguendo l’estremo difensore del Porto Diogo Costa. La scorsa domenica avrebbe mandato un loro emissario per seguirlo nella sfida contro il Vizela, dove ha mantenuto la porta inviolata. Secondo quanto si legge, già a gennaio o a fine stagione i contatti tra le due squadre potrebbero intensificarsi.