Bologna-Inter 1-0, le pagelle: Gosens l’unico a provarci. D’Ambrosio regala il gol

I voti dei nerazzurri in campo

Enrico Traini

L'Inter cade al Dall'Ara e conferma le enormi difficoltà in trasferta. Nella 24a giornata di Serie A, il Bologna batte i nerazzurri 1-0 con la rete decisiva di Orsolini al 76'. Una brutta prestazione degli uomini di Inzaghi che complica la corsa alla Champions League. Le pagelle di Passione Inter.

ONANA 6 - Rischia un pochino con i piedi, ma sembra essere il più concentrato dei nerazzurri. Sul gol annullato è un po' in ritardo, ma è disturbato in maniera decisiva. Attento sulle altre conclusioni del Bologna, è incolpevole sul gol.

DARMIAN 5.5 - Decisamente meno a suo agio rispetto al ruolo di esterno a tutta fascia. Il Bologna fa grande densità e va in difficoltà. Non trova quasi mai il tempo giusto per l'intervento. Mezzo voto in più perché salva un gol.

DE VRIJ 5 - Non lucidissimo in alcune scelte, un po' come tutta la squadra. Il grande dinamismo di Barrow lo manda in crisi e nel finale di primo tempo rimedia un giallo evitabile. Di fatto, gli costa la sostituzione. Dal 46' ACERBI 5 - Gestisce Barrow con maggiore serenità, ma è poco reattivo sul gol di Orsolini.

BASTONI 5 - Parte male con un fallo ingenuo, che è l'emblema del suo primo tempo di evidente affanno. Si fa notare per un grande assist per Lautaro, ma è fuori posizione sul gol del Bologna.

DUMFRIES 4.5 - Sbaglia praticamente tutto e in fase di non possesso è costantemente in ritardo. Nella ripresa prova a farsi vedere di più in attacco, ma ciò che emerge è solo la sua abulicità. Dal 68' D'AMBROSIO 4 - Lancia il gol del Bologna con un passaggio incomprensibile.

MKHITARYAN 5 - Evidenti difficoltà anche per lui. In fase di non possesso non trova bene i tempi del pressing, mentre con il pallone tra i piedi commette tanti, troppi errori. Dal 64' BARELLA 5.5 - Dà più energia al centrocampo, ma non riesce a incidere.

BROZOVIC 5 - Nel primo tempo faticoso dell'Inter ci sono tutte le sue difficoltà nel gestire il pallone con tempi e qualità. Il terreno di gioco non aiuta a far girare il pallone rapidamente, ma anche lui pecca di lucidità. Dall'83' CARBONI s.v. - Troppo poco tempo e in condizioni non ideali.

CALHANOGLU 5 - Prova a prendere in mano tecnicamente la squadra, ma sul terreno pesante del Dall'Ara non riesce a trovare qualità e ritmo. Spreca una clamorosa occasione a inizio ripresa.

GOSENS 6 - Permette all'Inter di risalire il campo con costanza grazie alle sue sgroppate. Cresce con il passare dei minuti e anche in fase difensiva se la cava bene. Fa più fatica nella ripresa, ma è l'unico a crederci fino alla fine.

LUKAKU 5 - Fa tanto lavoro spalle alla porta, ma non riesce mai a trovare lo spunto vincente negli ultimi metri. Quando ha una grande occasione calcia troppo centrale e debole. Dal 64' DZEKO 4.5 - Ingresso in ciabatte francamente poco comprensibile.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Solito lavoro di sacrificio e volontà, ma nel suo primo tempo manca qualità. Fallisce una buona occasione di testa. Nella ripresa non riesce a incidere e tende a sparire dalla partita.

INZAGHI 5 - Il Bologna mette subito una grande pressione e la sua squadra va in grande difficoltà. Con il passare dei minuti la squadra cresce, ma manca di intensità e qualità. Dopo lo svantaggio non c'è alcuna reazione e non è accettabile.