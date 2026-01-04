Pagelle LIVE Inter-Bologna: voti e giudizi
Aria di big match questa sera a San Siro per Inter-Bologna. Per i nerazzurri è l’occasione di prendersi una rivincita dopo la sconfitta giunta ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana proprio contro la formazione emiliana.
Queste le pagelle di Inter-Bologna, match della 18esima giornata di Serie A.
Pagelle Inter-Bologna: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
BISSECK 6 –
AKANJI 6.5 – Leader assoluto della difesa, ormai sempre più a suo agio nel ruolo di centrale.
BASTONI 6 – Sfortunatissimo sul colpo di testa che Ravaglia si ritrova quasi per caso. Poi si innervosisce e perde lucidità.
LUIS HENRIQUE 6 –
BARELLA 6.5 –
CALHANOGLU 6.5 –
ZIELINSKI 7 – Palla meravigliosa da cui nasce la prima palla gol del match. Poi la rete che stappa l’incontro e che evidenzia uno strato di forma incredibile.
DIMARCO 6 –
LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Ravaglia gli para praticamente tutto, quindi si trasforma in uomo assist per il gol di Zielinski.
THURAM 5.5 – Spreca una facile occasione su assist a colpo sicuro di Lautaro. Bravo a far partire l’azione del gol con un tacco a smarcare Lautaro.
CHIVU 6 –
Inter-Bologna: il tabellino
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 19 Ferguson; 28 Cambiaghi, 21 Odgaard, 11 Rowe; 9 Castro.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon – Laudato
Quarto ufficiale: Marinelli
VAR: Ghersini
Assistente VAR: Maresca