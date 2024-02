L’Inter vince il Derby d’Italia e si porta a +4 in classifica sulla Juventus. I nerazzurri rischiano pochissimo e portano a casa 3 punti fondamentali grazie all’autogol di Gatti, propiziato dalla splendida rovesciata di Pavard.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER s.v. – Inoperoso per 70 minuti, prima di una debole conclusione di Vlahovic. Di fatto è l’unico intervento con le mani della sua partita.

PAVARD 7.5 – Molto propositivo nel primo tempo in fase di possesso, mentre è più guardingo nella ripresa. Grande attenzione anche quando c’è da difendere, con alcune ottime chiusure su Kostic e Vlahovic. Propizia il gol con una sforbiciata spettacolare.

ACERBI 7 – Intelligentissimo nel gestire un 2 contro 1 pericoloso su un inserimento di McKennie quando il risultato è ancora sullo 0-0. Molto bravo nel concedere poco più delle briciole a Vlahovic.

BASTONI 6 – Qualche incertezza, ma tiene bene il campo e cresce con il passare dei minuti e prova anche a sganciarsi in avanti. Si esalta da vero nerazzurro dopo una bella chiusura nel secondo tempo. Dall’89’ DE VRIJ s.v. – Dentro nel finale per blindare la vittoria.

DARMIAN 6 – Prova a essere intraprendente, ma non sempre ha la giusta qualità. Molto attento su Kostic, che rappresenta la maggiore minaccia bianconera per larghi tratti e lo fa con la solita diligenza tattica. Dal 73′ DUMFRIES 6.5 – Entra con la giusta mentalità e dà gamba alla fascia destra.

BARELLA 7 – Solito duello rusticano con Rabiot. Da un suo tocco sotto delizioso nasce il vantaggio nerazzurro. Corre tantissimo è ed è sempre pronto ad alimentare l’azione nerazzurra. Szczesny gli nega la gioia del gol. Dall’89’ KLAASSEN s.v. – In campo per gestire il vantaggio.

CALHANOGLU 7.5 – La Juventus concede il possesso e il turco prova subito a prendere il controllo del centrocampo. Stupenda la palla per Dimarco nel primo tempo, come eccezionale è il tiro al volo che colpisce il palo nella ripresa.

MKHITARYAN 7.5 – Stantuffo di centrocampo, ribalta il campo con e senza palla, mettendoci sempre grande intelligenza e qualità. Onnipresente in ogni zona del campo, sventa anche un pallone pericoloso nei pressi dell’area piccola. Nonostante l’ammonizione, Inzaghi non lo leva dal campo, a testimonianza della sua importanza.

DIMARCO 7 – I suoi inserimenti sulla sinistra sono il fattore di maggiore pericolosità dell’Inter nella prima parte di gara. Arriva anche alla conclusione da buona posizione nel secondo tempo. Viene sostituito per dare forza fresca alla corsia mancina. Dal 73′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Entra con grande concentrazione in difesa.

THURAM 6.5 – Non riesce a trovare il tap-in vincente su una buona palla di Dimarco, ma poi è astuto nel provocare l’autogol di Gatti. Pecca di lucidità in alcune scelte, ma i suoi ribaltamenti di campo sono preziosi. Dal 77′ ARNAUTOVIC 5.5 – Utile per tenere il pallone, ma si divora il 2-0.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Fatica a trovare spazi e palloni nella prima parte di gara, allora tende a venire più incontro per partecipare alla manovra e dare aria alla manovra nerazzurra. Non incide negli ultimi metri, ma il suo lavoro è decisivo. Da vero capitano.

INZAGHI 7 – L’approccio nei primi minuti è positivo, con l’Inter che prova subito a schiacciare la Juventus nella propria metà campo. Cala un po’ il ritmo dopo un avvio sprint, ma la gestione rimane sempre lucida e porta al vantaggio. La sua squadra non rinuncia a cercare il raddoppio e rischia pochissimo.