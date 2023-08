Inter-Monza, 1a giornata di Serie A 2023/2024, sarà l’esordio stagionale dei nerazzurri, in campo contro un avversario molto ostico. Nella scorsa stagione, infatti, gli uomini di Palladino hanno ottenuto un pareggio e una vittoria contro la squadra di Simone Inzaghi.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Ordinaria amministrazione nel primo tempo.

DARMIAN 6 – Solita gara molto ordinata e senza sbavature.

DE VRIJ 6.5 – Solido nel duello fisico con Maric, arriva spesso in anticipo.

BASTONI 6 – Prova a supportare la manovra senza particolari guizzi. Attento in difesa.

DUMFRIES 7 – Non solo l’assist per il vantaggio di Lautaro, ma anche tanta corsa e voglia di fare sulla fascia destra

BARELLA 7 – Delizioso lo scavetto di esterno che libera Dumfries sul gol. Il resto è una gara di buona intensità e presenza mentale.

CALHANOGLU 6 – La sua regia non brilla come in passato, ma nel complesso amministra con sicurezza.

MKHITARYAN 6.5 – Ha voglia di fare ei suoi inserimenti sono spesso utili a fornire soluzioni offensive.

DIMARCO 6.5 – Ha voglia di incidere e si vede. Non è sempre lucido nelle scelte, ma si rivela un’arma sempre preziosa

THURAM 6.5 – Molto più pimpante e dinamico rispetto alla sua versione vista nelle amichevoli.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Prima gara del suo nuovo corso da “capitano” e subito arriva il gol che sblocca la gara. Gioca da vero leader.

INZAGHI 6.5 – Approccio positivo e gara che viene sbloccata dopo pochi minuti. Siamo ancora al calcio d’agosto e la sua squadra non ha un ritmo continuo, ma gestisce bene i tentativi offensivi del Monza.