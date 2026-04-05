L’Inter abbatte la Roma a San Siro nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A con un netto 5-2. Ecco i voti dei nerazzurri:

Pagelle Inter-Roma: migliori e peggiori in campo

SOMMER 7– Parata che vale un gol su Malen.

AKANJI 6 – La miglior prestazione delle ultime uscite. Torna a dare garanzie e lo fa da braccetto di destra con chiusure efficaci.

ACERBI 6 – Chiamato a sostituire Bisseck risponde presente.

BASTONI 6 – Ancora un po’ impreciso e in difficoltà ma la spinta e l’affetto del pubblico di San Siro lo ha aiutato. Lungo abbraccio con Chivu all’uscita dal campo. (DAL 58′ DARMIAN)

DIMARCO 6.5 – Non è ancora il Dimarco di due mesi fa, ma sicuramente migliore di quello visto in maglia azzurra. Non riesce ad essere particolarmente incisivo ma corre fino all’ultimo e gioca con discreta qualità.

ZIELINSKI 6.5 – Professore del centrocampo. Con i tre titolari in campo la mediana ha un altro passo e si vedono sprazzi di un ottimo calcio. Solita qualità del polacco.

CALHANOGLU 7.5 – Sigla il gol più importante della serata, quello che riporta l’Inter in vantaggio prima dell’intervallo. Una cannonata da fuori area che ci ha resi tutti increduli. Chivu gli risparmia una buona mezz’ora di gioco dopo le fatiche con la Turchia. (DAL 66′ SUCIC)

BARELLA 7 – In crescita fisicamente e mentalmente, dopo un lungo digiuno ritrova il gol e mette la sua firma sul 5-2 nerazzurro.

DUMFRIES 6 – Deve ancora ritrovare la condizione ottimale, un po’ impreciso: si divora un gol e su angolo, indisturbato, non centra la porta su un ottimo stacco. Da premiare però l’impegno.

THURAM 6.5 – Con Lautaro al suo fianco si accende immediatamente e serve l’assist per il capitano poco dopo il fischio d’inizio. Si perde Mancini sul gol dell’1-1 della Roma, ma poi si riscatta con un altro pallone per il capitano che vale il 3-1 e dopo qualche minuto cala il poker. Due assist e un gol: Tikus è tornato. (DAL 67′ PIO ESPOSITO)

LAUTARO 7 – Torna Lautaro e torna anche l’Inter. Timbra subito il cartellino nel primo minuto di gioco e poi raddoppia per la rete del 3-1. Fondamentale è un aggettivo che gli calza perfettamente. (DAL 57′ BONNY)

Inter-Roma 5-2: tabellino e marcatori

Marcatori: Lautaro 1′, Mancini 40′, Calhanoglu 42′, Lautaro 52′, Thuram 55′, Barella 63′, Pellegrini 70′

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 2 Rensch, 4 Cristante, 61 Pisilli, 19 Celik; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Costanzo. IV ufficiale: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.