Di nuovo tempo di derby, a meno di un mese dalla gara di Supercoppa che ha lasciato l’amaro in bocca in casa Inter. Nella 23a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Milan, con l’obiettivo di vincere e di mettere pressione al Napoli nella lotta Scudetto.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Inoperoso nei primi 35′, è miracoloso su una gran conclusione di Reijnders diretta all’incrocio. Poi non riesce a liberare su un cross basso di Leao, lasciando il pallone per un facile tap-in dell’olandese.

PAVARD 6.5 – Grande chiusura in allungo su Leao, anche se l’attaccante rossonero era in fuorigioco. Poi replica con un altro recupero in scivolata prodigioso, che ferma il portoghese lanciato verso la porta.

DE VRIJ 5.5 – Non sempre sicuro come nelle ultime uscite, tiene in gioco Leao nell’azione dell’1-0, non mantenendo bene la linea con i compagni.

BASTONI 6 – Meno presente offensivamente rispetto al solito, probabilmente impensierito anche da Pulisic. Spende il giallo su Leao in avvio di ripresa per evitare il contropiede.

DUMFRIES 5 – Solito duello con Theo Hernandez, ma incide pochissimo in fase offensiva. Approccio troppo leggero che fa anche infuriare Inzaghi in più di un’occasione.

BARELLA 6 – Tanto dinamismo, ma anche qualche imprecisione.

CALHANOGLU 5 – Si riprende subito le chiavi del centrocampo, ma la condizione non può essere quella dei giorni migliori. Perde una palla sanguinosa dando il la all’azione del vantaggio del Milan.

MKHITARYAN 6

DIMARCO 5.5 – Un paio di buoni inserimenti sulla corsia mancina, ma gli manca un po’ di precisione al cross.

THURAM 6 – Subito una sgasata che esalta il pubblico nerazzurro. I suoi tagli in profondità sono un’arma che l’Inter prova a sfruttare con costanza.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Tanto lavoro per la squadra nei primi 25 minuti. Poi prova anche a cercare la porta con due conclusioni al volo, ma non trova la porta. Sciupa una buona occasione anche in avvio di ripresa, calciando troppo centrale.

INZAGHI 5.5 – Avvio aggressivo che prova subito a schiacciare il Milan. Arrivano anche due gol, ma entrambi in fuorigioco. Nel finale di primo tempo soffre la crescita rossonera e arriva anche lo svantaggio su un errore di Calhanoglu.