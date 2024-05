Paramount+: “Inter come la Formula 1. Vorremmo continuare”

E’ stata una partnership di grande successo quella stretta la scorsa estate tra l‘Inter e Paramount+. L’azienda statunitense che si occupa di streaming, già sulle maglie nerazzurre nel finale della passata stagione, ha valutato positivamente la collaborazione con il club nerazzurro e non solo per i due trofei conquistati nell’ultima annata.

Come spiegato da Antonella Dominici, Svp di Streaming Italy and South Emea di Paramount+, ai microfoni di Calcio&Finanza, la collaborazione è nata pensando che “una partnership con l’Inter per due partite (una di Campionato e la finale di Champions League) potesse essere un modo interessante per catturare l’attenzione del nostro target primario. Sappiamo che buona parte dei nostri contenuti è più interessante per un pubblico maschile, così abbiamo pensato di poter abbattere le barriere del marketing ed essere rapidamente più riconoscibili. Inizialmente, doveva essere limitato a due giornate, ma grazie alla Champions League e al feedback ricevuto dai nerazzurri, abbiamo deciso di estendere la collaborazione a tutto l’anno successivo. Abbiamo fatto da apripista per questo tipo di collaborazione, sulla falsa riga di quello che ha fatto Spotify”.

La manager ha inoltre spiegato che il rapporto “iniziato con delle opportunità in alcuni casi anche parecchio originali , e sedendoci con il management dell’Inter abbiamo creato delle occasioni. Noi siamo stati molto bravi, ma devo dire che loro ci hanno messo a disposizione degli asset decisivi, soprattutto il lavoro straordinario dell’Inter Media House. Abbiamo dato vita a una sponsorizzazione fuori dal comune e per noi la visibilità è stata a livello mondiale”.

Grandi meriti, inoltre, riconosciuti a Inter Media House: “Non ci aspettavamo di poter portare avanti tutta questa varietà di iniziative, ma tra la creatività di Inter Media House e le nostre idee il bilancio è nettamente positivo con entrambi. Abbiamo settato un’asticella più alta per chi vorrà essere sponsor di altri club di calcio e per noi è stato il modo per fare viaggiare un’idea e una visibilità in tutti i nostri mercati. Vedere che l’awareness ha avuto efficacia al di sopra di qualsiasi aspettativa in molti mercati oltre l’Italia, è stato fantastico. Avere scelto l’Inter e avere avuto la visibilità a livello mondiale è stato un volano per raggiungere anche altri Paesi. A livello mondiale c’è un’altra sponsorizzazione con la Formula 1, che consideriamo top of mind. E la sponsorizzazione con l’Inter ha raggiunto lo stesso livello”.

Infine, la Dominici ha aperto a possibili nuove iniziative future con l’Inter: “Stiamo facendo valutazioni anche con il club nerazzurro, non c’è niente di scontato. C’è un tema di assetto societario negli Stati Uniti che ci rende difficile prendere decisioni su collaborazioni future al momento. Per noi i risultati di quest’anno sarebbero già un biglietto per continuare, vedremo cosa ci riserva il futuro“.