Parma-Inter, Skriniar (Inter TV): “Oggi contavano i tre punti, altre volte non avremmo vinto. Atalanta? Sarà scontro diretto”

Obiettivo centrato per l’Inter di Antonio Conte che approfitta del pareggio di ieri sera tra Milan e Udinese per portarsi a sei punti di vantaggio in classifica sui cugini rossoneri. In una partita che il Parma ha cercato di complicare con tutte le proprie forze rendendosi protagonista di una delle migliori prestazioni della stagione, la formazione nerazzurra ha avuto il merito di mantenere i nervi saldi per buona parte del match riuscendo a capitalizzare al meglio le opportunità capitate ai propri centravanti. Tra i migliori in campo di questa sera, Milan Skriniar è stato intervistato davanti alle telecamere di Inter TV nel post partita.

Il commento del centrale: “Forse non è stata una prestazione brillante, ma stasera erano importanti i tre punti. Il Parma ci ha sempre creato problemi, siamo contenti dei tre punti. Sapevamo che giocavano sulle palle lunghe con molti duelli, peccato per il gol ma stasera contavano solamente i tre punti. Forse negli anni precedenti questa partita non la vincevamo, anche qui si vede la crescita della squadra. Ma va bene così, da domani prepariamo la partita di lunedì. Atalanta? Sarà una gara molto difficile, è giusto recuperare un po’ e iniziare a preparare lo scontro diretto”.

