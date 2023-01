Passione Inter incontra l’Inter Club di Malta “Pupi Zanetti”

Per anni l'Inter Club Pupi Zanetti di Malta, si è distinto anche a livello Europeo per la partecipazione e le strette relazioni con colonne del passato nerazzurro come per l'appunto, il capitano Javier Zanetti, Cordoba, Cambiasso, per nominarne alcuni. Infatti, sono stati anche loro al centro della collaborazione fra l'associazione del turismo di Malta e la scelta di ospitare l'Inter a dicembre per le due amichevoli durante la sosta per i Mondiali dei nerazzurri contro il Gzira United, club locale, e il Salisburgo.