Dopo il successo in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter è attesa dall’impegno di San Siro contro il Cagliari. Una partita da non sottovalutare per i nerazzurri, che non possono sbagliare per mantenere la vetta della classifica. I nerazzurri e i sardi si sfideranno sabato 12 aprile alle 18:00 (qui le informazioni sulla diretta tv di Inter-Cagliari).

Simone Inzaghi potrebbe ricorrere a diverse rotazioni, soprattutto considerando la doppia sfida con i tedeschi a fronte del ritorno del prossimo mercoledì 16 aprile.. Probabile che nella formazione titolare possano vedersi diverse seconde linee come Bisseck, Asllani, Frattesi e Carlos Augusto, con almeno un cambio in attacco rispetto alla coppia titolare. Il tecnico coltiva qualche speranza di recuperare Dumfries per la panchina.

Queste le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Zalewski; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola