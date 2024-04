L’Inter costruisce la rosa del futuro: decisi i primi DUE ADDII

Ieri è stato il tempo della grande festa dell’Inter per la vittoria dello Scudetto numero 20 della propria storia. In casa nerazzurra, però, si guarda anche al futuro della rosa, con l’obiettivo di riconfermarsi e di salire ancora di livello nella prossima stagione.

Non solo acquisti, ma anche alcuni addii, necessari per liberare spazio. In questo senso, sono due le certezze in casa Inter al momento, come riferito da Fabrizio Romano: a fine stagione Stefano Sensi e Alexis Sanchez lasceranno il club a parametro zero.