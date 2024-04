L’Inter vuole la doppia coppia top in attacco: c’è il jolly per Zirkzee

Tempo di festeggiamenti in casa Inter per la vittoria del 20° Scudetto, ma il pensiero dei vertici del club è già rivolto anche al futuro e alla programmazione della prossima stagione. Il mercato sarà un tema caldo dei prossimi mesi e le idee dei dirigenti sembrano essere abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole una doppia coppia di livello top e per questo motivo non basterà l’arrivo del solo Taremi. L’obiettivo principale è Joshua Zirkzee del Bologna per il quale serviranno alcune cessioni per avvicinarsi alla richiesta di 60 milioni di euro.

I nerazzurri non hanno intenzione di cedere i big della propria rosa, ma qualche sacrificio minore o di giocatori non nel giro della prima squadra andrà fatto. In questo senso, potrebbe essere letto un eventuale addio di Valentin Carboni.

Al tempo stesso, scrive sempre la Rosea, i nerazzurri hanno un altro jolly da giocarsi per convincere i felsinei: Giovanni Fabbian, per il quale l’Inter ha un diritto di recompra fissato per il 2025.