L’Inter prosegue la sua marcia verso lo Scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo nuovamente a San Siro, dopo il successo contro l’Atalanta, per affrontare il Genoa nella 27a giornata del campionato di Serie A.

Inzaghi recupera Acerbi e Thuram, ma solo dalla panchina, mentre dovrà fare a meno di Bastoni, squalificato, e Calhanoglu. Al loro posto giocheranno Carlos Augusto e Asllani. A disposizione del tecnico ci sarà con tutta probabilità anche Frattesi, recuperato dopo il problema accusato contro i bergamaschi.

In attacco, invece, Sanchez sembra essere favorito su Arnautovic per scendere in campo al fianco di Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Genoa: