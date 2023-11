Problema alla caviglia per Sanchez: ecco quante partite dovrà saltare

Continua a non decollare la seconda vita di Alexis Sanchez all’Inter. Il cileno sta faticando a trovare spazio, merito della coppia Thuram-Lautaro Martinez e finora è arrivato un solo gol in Champions League, senza mai incidere in Serie A. E l’attaccante non potrà farlo nemmeno contro la Juventus.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez sarà costretto a saltare il big match dell’Allianz Stadium per una distorsione alla caviglia, rimediata durante il periodo con la propria nazionale. Un problema che lo ha costretto a fermarsi anche nell’allenamento della vigilia.

Sempre secondo la Rosea, il problema non dovrebbe essere troppo grave e il cileno dovrebbe rimanere ai box solo per qualche giorno. Pertanto, se un suo ritorno già con il Benfica potrebbe essere a rischio, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza contro il Napoli, domenica prossima.

L’opinione di Passione Inter

Non perdere Sanchez per troppo tempo sarà fondamentale per Inzaghi, che contro la Juventus si ritroverà di nuovo con soli tre attaccanti a disposizione. Contro il Benfica è probabile che il tecnico avrebbe voluto concedere una chance al cileno, ma ora i piani potrebbero necessariamente cambiare.