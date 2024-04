Problema Inter-Torino per la Lega: “C’è un piano B”

La mente dei tifosi dell’Inter è tutta focalizzata sul derby di lunedì sera che potrebbe regalare aritmeticamente il 20° Scudetto. Un match point potenziale che sta creando qualche grattacapo alla Lega Serie A per la calendarizzazione della giornata successiva.

Come riportato anche da la Repubblica, infatti, se i nerazzurri non dovessero battere il Milan, bisognerebbe ricorrere a un piano b, per quanto riguarda le decisioni ufficiali su date e orari della 34a giornata di Serie A.

La Lega vuole evitare che l’Inter vinca lo scudetto sul divano e, al contrario, vuole permettere ai nerazzurri di festeggiare in campo. In base al risultato del derby, in sostanza, verrà deciso quando si giocheranno Juventus-Milan e Inter-Torino, entrambe in programma nel weekend del 27 e del 28 aprile. In caso di pareggio o sconfitta, i nerazzurri avranno l’opportunità di giocare prima dei rossoneri.