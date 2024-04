Quando si gioca Inter-Torino: attesa la risposta ufficiale

Rimane avvolta nel mistero la data ufficiale di Inter-Torino, incontro della 34esima giornata del campionato di Serie A. A quasi una settimana dal match, da parte della Lega non è ancora arrivata una comunicazione certa sull’orario e sul giorno in cui si disputerà la sfida.

Come riportato da Calciomercato.com, l’intrigo verrà risolto solamente questo venerdì quando verranno comunicati ufficialmente gli impegni in calendario di settimana prossima. Da parte della Lega, infatti, vi è l’intenzione di consentire all’Inter di poter aritmeticamente conquistare lo Scudetto in campo dopo aver disputato una propria partita, qualora questo non arrivasse già lunedì sera contro il Milan.

Alla luce di questo scenario, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe scendere in campo sabato 27 aprile alle ore 15.00, prima di Juventus-Milan della stessa giornata. Una proposta inviata dalla Lega alla sede di Viale della Liberazione, che il club interista sembra propenso ad accettare.

Qualora i nerazzurri dovessero però prima pareggiare nel derby e poi perdere contro il Torino, in caso di mancata vittoria dei rossoneri contro la Juve, a quel punto l’Inter vincerebbe comunque lo Scudetto davanti alla tv, ‘vanificando’ lo sforzo portato avanti dalla Lega sugli incastri del calendario.

D’altra parte, se l’Inter riuscisse ad aggiudicarsi il titolo già lunedì sera contro il Milan, a quel punto è alta la probabilità che la sfida contro il Torino venga calendarizzata per domenica 28 aprile. Mentre la sfilata Scudetto dei nerazzurri verrebbe comunque organizzata per il prossimo martedì 23 aprile, giorno dopo il derby.